شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ إحياء مسار آل البيت وتطور المزارات الإسلامية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزخر محافظة القاهرة بتنوع كبير فى المعالم السياحية ومن بينها الآثار الإسلامية، ومنها مزارات آل البيت، مثل مساجد السيدة عائشة والسيدة زينب والحسين والسيدة نفيسة وغيرها الكثير، وتسعى محافظة القاهرة إلى تطوير مسارات هذه المزارات والتي تشهد زيارات كثيرة.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن المحافظة تسعى جاهدة لاستكمال ما بدأته من إحياء مسار آل البيت وإبراز قيمتها والذي يترتب عليه جذب السياحة الداخلية والخارجية وإظهار اللمسة الجمالية حيث تم عرض المشروع على المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بجلسته الأخيرة وتمت الموافقة على قبول كافة أعمال المشاركة المجتمعية من البنك الاهلي وبعض مؤسسات المجتمع المدنى الاخرى مع عرض الموضوع على اللجان المختصة لتقدير المدة الزمنية للإعلان وكذا إرسالها للجهات المختصة للموافقة عليها .

وأضافت نائب المحافظ، أنه ضمن مقترحات التطوير الخاصة بالمسار مقترح تطوير شارع عبد المجيد اللبان ويتمثل في إعادة التأهيل العمراني للشارع لأنه يعتبر المحور الرئيسي لسير المركبات "الطفطف" لعمل جوله مسار آل البيت والتي تربط بين مسجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة.

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وأوضحت، أنه سيتم إعادة تصميم الساحة المجاورة لمسجد السيدة زينب شارع بورسعيد حيث إن مسجد السيدة زينب ذو الطابع المعماري المميز كذلك سيتم تطوير شارع السد وساحة السد ، مشيرة إلى أن المسار يبدأ من مسجد السيدة زينب وينتهي عند مسجد السيدة عائشة .

وقالت عبد المنعم، إنه قد تم التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدنى المشاركة فى دعم هذا المشروع وتم تنفيذ بعض مراحل التطوير بها والجهات التى تتبعها مثل مشروع تطوير مسجد السيدة عائشة التابع لوزارة الأوقاف ومشروع متنزه الخليفة التابع لوزارة الإسكان، بالإضافة إلى شارع عبد المجيد اللبان الذي سوف يتولى رصفه وتطويره حي الخليفة وايضا تطوير مسجد السيدة رقية الذى قامت به وزارة الاسكان، وشبكة خفض المنسوب وقد قامت بتنفيذه شركة الصرف الصحى كما قامت وزارة الآثار برفع كفاءة بعض الأماكن الأثرية بشارع الأشراف .

مشيرة إلى أن مسار آل البيت يربط بين مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة مرورا بباقى مزارات أل البيت بشارع الخليفة أيضا بآثار تاريخية هامة مثل مسجد ابن طولون ومتحف جاير اندرسون مرورا بقبة شجرة الدر وكذلك منتزه الخليفة التراثى البيئي ومسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة رقية وضريح محمد انور الذي يعتقد انه من نسب النبى عليه الصلاة والسلام وقبة الاشراف ومقام السيدة جوهر ومقام سيدي الحناوى.