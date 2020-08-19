شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: مصريان يحصلان على 134 ألف جنيه مستحقاتهم عن فترة عملهم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة نجح فى تسوية مستحقات نهاية الخدمة للمواطن "ب .م .ع.أ" بالشركة التي يعمل بها، ومساعدة المواطن "بكير" فى الحصول على الحكم التنفيذي الصادر لصالحه من خلال التسوية مع شركته، فضلا عن فى مساعدة المواطنين "أ.م.م " و"م .م.أ" فى توفير تذكرة طيران لكل منهما للعودة لأرض الوطن، وبلغ إجمالى المستحقات 30 ألفا و980 درهماً إماراتياً، أى ما يوازى 134 ألفاً و 453 جنيها مصرياً تقريباً.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي بمتابعة مشكلة المواطنين المذكور من العاملين بشركتين بالإمارات لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

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وقال: إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبى، أكدت فيه أن المكتب قام بتنفيذ تكليفات الوزير بتسويه مستحقات نهاية الخدمة للمواطن" ب .م .ع.أ" مع شركته واستلم 26 ألفا و475 درهماً و"تكت" المغادرة، ومساعدة المواطن "بكير"فى الحصول على الحكم التنفيذى الصادر لصالحه بمبلغ 4 آلاف و505 دراهم من خلال التسوية مع الشركة وتم توجيه الشكر للشركتين على تعاونهما مع مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية.

كما استطاع مكتب التمثيل العمالي في مساعدة المواطنين "أ.م.م" و "م .م.أ" في توفير تذكرة طيران لكل منهما للعودة لأرض الوطن نظرا لظروفهما واستجابة لطلبهما من خلال تواصلهما مع المكتب.