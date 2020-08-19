شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة الأردنية: 104 آلاف مشارك ببرنامج "أردننا جنة" للسياحة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة السياحة الأردنية أن برنامج "أردننا جنة" للسياحة الداخلية نجح فى استقطاب ( 104.302 ) مشاركا ، خلال أقل من شهرين منذ تفعيل موسمه الثاني، فى ظروف استثنائية فرضتها جائحة وباء كورونا المستجد، حيث بدأ من مناطق الجنوب، وتوسع للوسط والشمال ،ليشمل جميع محافظات المملكة ضمن مفهوم السياحة الآمنة.

وذكرت وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة فى بيان صحفى اليوم الأربعاء أنه وخلال الفترة من 26 يونيو وحتى 15 أغسطس الجارى استقطب البرامج ما يزيد عن 104 آلاف شخص شاركوا في البرنامج من خلال التسجيل مباشرة فى التطبيق الالكتروني الخاص به، وعن طريق مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران ، الذين جرى اشراكهم في هذا الموسم للتخفيف من حجم الضرر الذي لحق بهم جراء الجائحة.

ويستفيد المشاركون في برنامج " اردننا جنة – اردننا بخير" من العروض والاسعار التشجعية في المطاعم والفنادق واماكن الاستجمام في العاصمة عمان ومحافظات المملكة كافة: الكرك والشوبك والطفيلة، ومعان، والمثلث الذهبي ( البترا ، وادي رم ، العقبة )، وام الجمال في المفرق، ومادبا، وجبل نيبو، والسلط، وأم الرصاص والبحر الميت وجرش واربد وعجلون وام قيس.

وكانت وزيرة السياحة والآثار الأردنية مجد شويكة، أعلنت انطلاق الموسم الثانى من برنامج "اردننا جنة - اردننا بخير" للسياحة الداخلية، فى يونيو الماضى، بعد ان كان مقررا إطلاقه خلال الربيع الماضى، لكنه تأخر بسبب تداعيات جائحة وباء كورونا العالمية. وقالت شويكة في بيان صحفى أن الموسم الثانى من برنامج " اردننا جنة" سيشمل 60 وجهة، وسيكون على مرحلتين، الأولى تنطلق من الجنوب وتشمل 23 وجهة، والثانية تشمل 37 وجهة لمناطق الشمال والوسط. وبينت انه جرى في الموسم الجديد لبرنامج "اردننا جنة - اردننا بخير "، اشراك المكاتب السياحية في تسويق البرنامج الى جانب الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، حيث جرى تحديث التطبيق الالكتروني الخاص بالبرنامج بحيث تجري عملية التسجيل والاشتراك في البرنامج من قبل المواطنين والزوار بطريقة سهلة وميسرة ، تتناسب مع متطلبات مرحلة التعافي من وباء فيروس كورونا .