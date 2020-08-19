الصحة العالمية: نتوقع موجات إصابة بكورونا حال عدم الالتزام بإجراءات الوقاية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية وجود موجات كثيرة للإصابة بكورونا حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة وتابعت:"عدم وجود اللقاح هو ما يقلق وإنما مع توفر اللقاح سيكون الأمر سهلا".

كانت الحجة أكدت أن تطوير لقاح فيروس كورونا هو الأمر الأكثر إلحاحاً، لافتاً إلى أننا نسعى للوصول للقاح فعال بنهاية العام، وتابعت قائلة: "رغم تفاؤلنا الحذر لا يجب الاعتماد على اللقاح المستقبلية وعليه يجب اتباع التدابير الاحترازية لاكتشاف الحالات وعزلها وعلاجها وحماية تنفسنا والمحيطين بنا وترك مسافة امنة والبعد هم الاماكن المزدحمة وارتداء الكمامة وغسل الايدى بشكل مستمر".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، «عن بعد» اليوم الأربعاء 19 أغسطس، لاستعراض مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19) وتطوير اللقاح وتوزيعه.

Advertisements

حرص المؤتمر على الإحاطة بمستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وتحديث حول جهود تطوير اللقاح وتوزيعه، واليوم العالمى للإغاثة والعمل الإنسانى 2020، إلى جانب الإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين.

تحدث خلال المؤتمر مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية د. رنا الحجة، والمستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات د. نادية طلب، والمستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية د. هدى لنجر.