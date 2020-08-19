حملة مكبرة لضبط تجار المخدرات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كميات من مخدر الحشيش والفودو.

تمكن العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادي، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

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كما تمكنت الإدارة من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية لمخدر الفودو وزنت 380 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.