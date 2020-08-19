كشف ادعاء السطو المسلح على سيارة لسرقة 400 ألف.. والتحريات: مالك الأموال اختلق الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات ادعاء السطو المسلح على سيارة وسرقة 400 ألف جنيه ببلبيس، وتبين اختلاق مالك الأموال الواقعة لتعثره في سداد الديون.

تلقى مركز بلبيس بلاغا من سائق – تاجر فاكهة – عامل جميعهم مقيمين بدائرة قسم فاقوس، انه حال استقلالهم سيارة نقل قيادة الأول وسيرهم بدائرة المركز متجهين إلى سوق الحضرة بمدينة الإسكندرية، وبحوزة الثاني مبلغ 400 ألف جنيه فوجئوا بقيام أربعة أشخاص (اثنان يستقلان سيارة ملاكي "، لم يتمكنوا من تحديد أرقامها"- الآخران يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") باعتراض طريقهم وترجلهم من السيارة والدراجة النارية وبحوزة أحدهم سلاح ناري "مسدس" قام بإطلاق عيار ناري منه تجاه باب السيارة الأيمن والاستيلاء منهم على المبلغ المالي وهواتفهم المحمولة كرهاً عنهم وهربوا.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة ومفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية، إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغين وافتعالهم الواقعة بالاشتراك مع مالك المبلغ المالي 30 سنة مقيم بدائرة القسم نظراً لتعثره مالياً وكثرة ديونه المستحقة لبعض تجار الفاكهة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مالك المبلغ المالي المذكور وضبطه واعترف تفصيلياً باتفاقه مع المُبلغين ونجل خاله 63 سنة على الادعاء بتعرضهم لواقعة سرقة المبلغ المالي بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.