بعد 5 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، بمحافظة الشرقية.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، قيام عاطليّن – لأحدهما معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية، بأسلوب توصيل الأسلاك متخذان من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وعثر بحوزة أحدهما على (مقص معدني)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم 5 وقائع سرقة بدائرة القسم ومركز شرطة منيا القمح، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.