ضبط صاحب شركة ونجله استوليا على قرابة 3 ملايين من المواطنين بزعم الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مالك شركة استيراد، ونجله حاصل على بكالوريوس- مقيمان بدائرة قسم شرطة الوايلى لقيامهما بتلقي مبالغ مالية من 4 مواطنين – مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، بلغت نحو (2,926 مليون جنيه بغرض توظيفها واستثمارها لهم مُقابل أرباح، وامتناعهما عن سداد الأرباح أو رد المبالغ للشاكين بالمُخالفة للقانون. وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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