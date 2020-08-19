سطو مسلح على ملهى ليلى بالغردقة.. والمتهمون: مالكه رفض دفع رواتبنا الشهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 4 عاطلين مرتكبي واقعة السطو المسلح على ملهى ليلى بالغردقة.

كان قسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر، تلقى بلاغاً من مالك أحد الملاهي الليلية– مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة " الخزينة الحديدية، وبداخلها مبلغ 37 ألف جنيه – هاتفين محمول خاصين بالعاملين - جهاز DVR خاص بالكاميرات".

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين – جميعهم مقيمين بمنطقة حلوان.

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وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، وأقر إثنين من المتهمين أنه نظراً لسابقة عملهما لدى المبلغ وعدم قيامه بدفع راتب شهري لهما عقدا العزم على سرقة الخزينة من الحائط باستخدام عتلة حديدية.

وفى سبيل تنفيذ مخططهما استعانا بالمتهمان الآخران وقاموا بسرقة الخزينة وتوجهوا لإحدى المناطق الصحراوية بدائرة القسم، وتمكنوا من فتح الخزينة والاستيلاء على المبلغ المالي الموجود بداخلها واقتسامه فيما بينهم.

وتم بإرشاده ضبط ( الخزينة – الأداء المستخدمة – مبلغ مالي – هاتفين محمول المستولى عليهما) وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.