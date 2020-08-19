الداخلية: إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 30 مليون جنيه بنفق الشهيد أحمد حمدي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية؛ تخصص في مجال تهريب المواد المخدرة نبات البانجو المخدر عبر نفق الشهيد أحمد حمدي من منطقة شرق القناة إلى غربها وترويجها على نطاق واسع على عملائه مستخدم (سيارة نقل، ومقطورة "براد") وإعداده مخازن سرية بسقف المقطورة ليصبح بمنأى عن الضبط.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبط أحدهما حال استقلاله السيارة المشار إليها، حال تواجده بالمنطقة غرب نفق الشهيد أحمد حمدي بدائرة قسم شرطة الجناين.

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وبتفتيش السيارة أمكن ضبط (3893 طربة لمخدر الحشيش وزنت 400 كيلو جرام – 215 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 600 كيلو جرام – 10 لفافات لمخدر الهيدرو المادة المؤثرة لمخدر البانجو "معدله وراثياً" وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول) .

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة، وأضاف بقيام شخصين "غير محددين" بتجهيز المخزن السري بالمواد المخدرة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بقصد الإتجار فيها وترويجها بمحافظات الوجه البحري والقبلي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي ثلاثون مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.