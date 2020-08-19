سقوط مقاول هارب من 247 حكمًا قضائيًا مختبأ في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، مقاول هارب من 247 حكمًا قضائيًا متنوعًا مختبأ في البحيرة.

كانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، أفادت باختباء مقاول - مُقيم بدائرة قسم الجمرك بالإسكندرية، مطلوب التنفيذ عليه في أحكام قضائية بلغت 247 حكمًا قضائيًا (60 جزئيًا – 24 مستأنفًا – 163 غرامة)، صادرة ضده في قضايا (أعمال بناء بدون ترخيص– سرقة تيار كهربائي– تبديد) مدد سجن وحبس بلغت 42 سنة بدائرة قسم كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة.

وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفر عن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.