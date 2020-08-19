الصحة العالمية: مصر تشارك في تجارب عقاقير كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هدى لنجر، المستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية، إن هناك عدد من الدول في إقليم الشرق المتوسط تشارك في التجارب السريرية لفيروس كورونا.

وأوضحت أن مصر وإيران تجريان أبحاثا سريرية على عقاقير فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الأن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو كونفرانس، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ومستجدات جهود تطوير اللقاح وتوزيعه، واليوم العالمي للإغاثة والعمل الإنساني 2020.

وأكدت أن هناك هناك مقاييس للتجارب السريرية ومنظمة الصحة العالمية تتابع نتائج التجارب وتساعد السلطات والبلاد القائمة على التجارب السريرية لتمكينهم من إجراء التجارب وامتثالهم للمقاييس. ​