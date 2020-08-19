"الأعلى للإعلام" يحدد شرط حضور مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات "الشيوخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم التنسيق بينها برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وبين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، على أن يكون دخول الصحفيين والإعلاميين إلى مقر مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ اليوم لحاملي تصاريح الهيئة لعام ٢٠٢٠.

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، في الثالثة عصر اليوم، مؤتمرًا صحفيًّا عالميًّا؛ لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت على مدار يومي ٩ و١٠ أغسطس في الخارج، ويومي ١١ و١٢ أغسطس في الداخل، وذلك من مقر الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو، لأول مرة.

وأنهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، كل استعدادتها لنقل المؤتمر الصحفي العالمي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وذلك من مبنى الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو، حيث وجَّه حسين زين القطاعات المعنية بتوفير كل الإمكانات من كاميرات وأجهزة البث والنقل والاستعداد بشكل جيد؛ لنقل هذا الحدث المهم الذي يُجرى لأول مرة من مبنى ماسبيرو العريق.

ومن جانبها، استعدت قطاعات الأخبار والتليفزيون والإذاعة والهندسة الإذاعية لنقل كل تفاصيل المؤتمر الذي ينقل على الهواء مباشرةً على شاشات وإذاعات "الوطنية للإعلام"، اليوم الأربعاء، الساعة الثالثة عصرًا بقاعة الدور السابع بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو.​