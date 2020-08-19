الصحة العالمية تعلق على التشكيك في بياناتها بشأن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد جمعة:

علقت منظمة الصحة العالمية، على ما أثير في الفترة الاخيرة من تشكيك في البيانات التي تعلنها المنظمة بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تثابر لنشر المعلومات الصحيحة عن فيروس كورونا منذ بداية انتشاره.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي للمنظمة حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا، وجهود تطوير اللقاح وتوزيعه، اليوم الأربعاء.

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وأضافت: المشكلة أننا نتعامل مع فيروس جديد ومتغير فكان لابد من ظهور معلومات خاطئة بعد أن كانت صحيحة فكل يوم يتم اكتشاف جديد عن الفيروس.

وأوضحت أن المنطمة عملت على توصيل المعلومات الصحيحة المبنية على التجارب الصحيحة للجمهور من أجل حماية الناس.

وقالت: هذه أكبر جائحة تعرضنا لها خلال المائة سنة الماضبة، وهناك إساءة فهم لبعض البيانات الصادرة عن المنظمة لكنها تكون دقيقة.