الصحة العالمية تكشف موعد توزيع لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد جمعة:
قالت الدكتورة نادية طلب، المستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن جميع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا ما زالت في مرحلة التجارب السريرية ولم يتم الانتهاء من أي لقاح إلى الآن.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي للمنظمة حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا، وجهود تطوير اللقاح وتوزيعه، اليوم الأربعاء.
وأوضحت أن بعض اللقاحات ستكون متاحة بعد انتهاء التجارب عليها نهاية العام الجاري، وسيتم توزيعها للجمهور بداية العام المقبل بعد التأكد من سلامتها وثباتها وتصنيعها.
وأشارت إلى أنه فور توافر اللقاح سيتم توفيرها مباشرة لدول إقليم الشرق المتوسط.
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