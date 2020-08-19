أخبار مصر | شراكة دولية بين مستشفيات جامعة عين شمس وGOSH البريطانية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر شراكة دولية بين مستشفيات جامعة عين شمس وGOSH البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت صباح اليوم جامعة عين شمس اتفاقية شراكة دولية في المجال الصحي بين مستشفياتها ومستشفى جريت أورموند ستريت GOSH البريطانية، والتي تعد جزءًا من منظمة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة (NHS).

جاءت هذه الشراكة العالمية بتمويل من مؤسسة البنك التجاري الدولي، حيث يسعى هذا التعاون إلي تنفيذ برنامجًا طموحًا مدته خمس سنوات يعمل من خلاله المستشفيان معًا لتبادل الخبرات وتعزيز التطوير في وظائف الرعاية الصحية الحيوية، بما في ذلك العناية المركزة وأمراض الدم والأورام. فضلًا عن تطوير برنامج تدريبي تعليمي سريري شامل في هذه المجالات.

وأوضح محمود المتيني أن جزءًا رئيسيًا من الشراكة سيكون برنامج استشاري زائر من مستشاري GOSH وغيرهم من المهنيين في هذه التخصصات ومجموعة واسعة من التخصصات السريرية الأخرى الذين يزورون جامعة عين شمس، مما يسمح بمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات. كما ستوفر الشراكة فرصة للمراقبين الطبيين من عين شمس لزيارة GOSH في لندن.

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وقال القائم بالأعمال في السفارة البريطانية في مصر، السيد نيراف باتيل: "نحن فخورون جدًا بدعمنا لإنشاء هذه الشراكة في مجال الرعاية الصحية، مستشفى جريت أورموند ستريت وعين شمس من المؤسسات المتميزة، وهذا يزيد من تعميق التعاون الممتاز بين بلدينا، ويؤكد التزام المملكة المتحدة بالشراكة ودعم أجندة الرعاية الصحية للحكومة المصرية".

شهد مراسم توقيع الاتفاقية كل من أشرف عمر عميد كلية الطب وأ.د. أيمن صالح المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وأ.د. شهيرة سمير مدير قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ووكيل كلية الطب وأ.د. مصطفى هدهد مدير مستشفى الأطفال الجامعي وأ.د. منى الجنزوري أستاذ طب الأطفال وأ.د. تامر عمارة مدير مكتب العلاقات الدولية بكلية الطب ود.شيرين فواز المدرس بقسم الطب الطبيعي.

وشهد مراسم توقيع التعاون عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مستشفى جريت أورموند ستريت GOSH البريطانية كل من السيدة هيلين جيمسون مدير الشئون المالية والسيد كريستوفر روكينباخ المدير التجاري.

ووقع الاتفاقية ممثلًا عن البنك التجاري الدولي السيدة نادية حسني أمين عام مؤسسة البنك التجاري الدولي وبحضور المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي وأ.دينا أحمد مخطط البرامج وأ. لوجين حسين مخطط البرامج بالمؤسسة.