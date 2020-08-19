أخبار مصر | انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن طقس اليوم، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن البلاد تشهد طقسا مائلا للحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة، أن شمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون لطيفا على السواحل الشمالية.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية اليوم الأربعاء، والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس.

وتتوقع الهيئة أن تنخفض معدلات الرطوبة خلال تلك الفترة لتصل الي 80%، مما يساهم في تحسين حالة الجو.

وأشارت الهيئة، الي أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.

وتبلغ درجات الحرارة الأربعاء، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.