مصر | سقوط شخصين لاتجارهما في المواد المخدرة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط شخصين لاتجارهما في المواد المخدرة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما كميات من مخدر الحشيش والفودو.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

كما تمكنت الإدارة من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجده بمنطقة سكنه.. وبحوزته (كمية لمخدر الفودو وزنت 380 جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما.

بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.