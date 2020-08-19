مصر | استولوا على ٦ آلاف.. كشف ملابسات واقعة سرقة شخص بالإكراه بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر استولوا على ٦ آلاف.. كشف ملابسات واقعة سرقة شخص بالإكراه بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الامنية، من كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي بالإكراه من أحد الأشخاص بأسيوط، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) أنه أثناء استقلاله سيارة أجرة "تاكسي" لتوصيله لأحد الفنادق بدائرة القسم، قام سائقها باصطحابه إلى ناحية عزبة خلف بدائرة القسم بزعم البحث عن أحد الفنادق وعقب وصولهما فوجئ بمجهولين تعدوا عليه بالضرب واستولوا منه على (مبلغ 6 آلاف جنيه - هاتفه المحمول) وهربوا.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم (4) أشخاص (سائق السيارة، عاملان، حاصل على دبلوم "مقيمين بأسيوط").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (ثلاثة أشخاص) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وقرر المتهم الأول باستقلال المجني عليه السيارة صحبته والتوجه لأحد الفنادق وأثناء سيرهما قام بالإتصال بباقى المتهمين وتوجه به للناحية المشار إليها وتقابل معهم وهددوه بسلاح أبيض "مطواه" واستولوا على (هاتفه المحمول - مبلغ مالي) وتم بإرشاد المتهمين ضبط (الهاتف المحمول) وإنفاقهم المبلغ المالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.

Advertisements

بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من شخصين تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، مندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية، بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالي وقدره مليون جنيه سوداني، عن طريق انتحال بعض الأشخاص، صفة رجال مباحث الأموال العامة.

وتبين أن المبلغ قام بالاتصال بأحد الأشخاص، لتغيير المبلغ السوداني بمبلغ مصري، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذين أخبروه بإرسال مندوب يتبعه، إلى الشركة، لتغيير المبلغ المالي.

وفوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالي، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.

ومن خلال جمع المعلومات، وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وأمكن ضبطهم وعددهم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وكذا مبلغ مالي قدره (29،600 جنيه مصري).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والسيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.