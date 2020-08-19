شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة 77 تعديًا على أراضي الدولة في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدتين المحليتين بمركزى المحمودية وكفر الدوار بمحافظة البحيرة بعمل حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية أسفرت عن إزالة 77 تعديًا على الأرض الزراعية على مساحة 1263 مترًا مربعًا.

حملة مكبرة لإزالة 77 تعديًا على أرض الدولة فى البحيرة

وقامت الوحدة المحلية بمركز المحمودية بتنفيذ عدد ١٥ قرار إزالة على مساحة 1263 مترًا مربعًا على أملاك الدولة ولاية مديرية الرى على حرم ترعة المحمودية وترعة ساحل مرقص في نطاق قريتى أريمون وسرنباى بالمحمودية.

حملة مكبرة لإزالة 77 تعديًا على أرض الدولة فى البحيرة

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بكفر الدوار على مساحة ألفى مترًا مربعًا، وتنوعت الإزالات ما بين زراعات وتشوينات ومواد بناء ومغاسل سيارات ومبانى من الطوب الأبيض.

حملة مكبرة لإزالة 77 تعديًا على أرض الدولة فى البحيرة

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأرض المملوكة للدولة والأرض الزراعية ومنع أعمال البناء المخالف.

حملة مكبرة لإزالة 77 تعديًا على أرض الدولة فى البحيرة

حملة مكبرة لإزالة 77 تعديًا على أرض الدولة فى البحيرة

حملة مكبرة لإزالة 77 تعديًا على أرض الدولة فى البحيرة

حملة مكبرة لإزالة 77 تعديًا على أرض الدولة فى البحيرة

حملة مكبرة لإزالة 77 تعديًا على أرض الدولة فى البحيرة