شكرا لقرائتكم خبر عن الصالحي: إعلان نتيجة «الأعلى للإعلام» بناء علي طلب كرم جبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى للإعلام أن إعلان نتائج الانتخابات يتم للمرة الأولى من خلال المجلس للإعلام، بناء على طلب كرم جبر من رئيس المجلس من المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وهذا الطلب كان خلال ورشة العمل الاولي التي عقدتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع المجلس الاعلي للاعلام.

واكد الصالحي أن إعلان النتيجة من مبني ماسبيرو لأن المكان له تاريخ ويعتبر رمزا لكل الأحداث السياسية المهمة في مصر.