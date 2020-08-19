شكرا لقرائتكم خبر عن قصوا شعرها وقطعوا أذنها وأحرقوها.. التفاصيل الكاملة لتعذيب طفلة 9 سنوات بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت إلى مستشفى طنطا الجامعة مساء أمس طفله في حالة حرجة جدا أصيبت إصابات بالغه بسبب التعدى عليها بالضرب والتعذيب

حيث قام زوج وزوجته بتعذيب طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات وقاموا بحرقها وتعذيبها وإطفاء السجائر بمناطق حساسة بجسدها، وقص شعرها وقطع اذنها اليمنى واليسرى بألة حادة اثناء خدمتها لهم.

ترجع أحداث الواقعة حينما أقدمت والدة الطفلة بعد إنجابها 4 بنات على إرسال نجلتها «أمنية أ» للعمل عند أسرة بمحافظة الجيزة بدون علم والدها الذي يقوم بارسال نفقتها الخاصة بهم، وعقب علم والدها قام بتحويل نجلته إلى مستشفى طنطا بعد تدهور حالتها الصحية مطالبا السلطات المصرية والقضائية بالتحقيق في الواقعة وتقديم الجناه لمحاكمة عادلة.

وتم وضع الطفلة تحت الحراسة وتم تحرير محضر بالواقعة، قامت على الفور لجنة الاستغاثات بالتواصل مع مدير مستشفيات جامعة طنطا، الطفلة في حالة صعبة حروق بجميع انحاء الجسد وتم حجزها بقسم الحروق والتجميل .

من جانبه قال الدكتور حسن التطاوي مدير مستشفىات طنطا الجامعية، إن حالة الطفلة أمنية إبراهيم ضحية تعذيب أسرة محافظة الجيزة والتي تم تحويلها إلى مستشفى طنطا الجامعي مستقرة إلى حد كبير، وأن الطفلة تم استقبالها صباح أمس الثلاثاء في حالة صحية صعبة وتم حجزها بقسم الحروق والتجميل وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وأضاف مدير المستشفى أنه أعطى تعليمات لجميع أساتذة الحروق والتحميل بتسخير كافة الإمكانيات لمساعدة هذة الطفلة حتى نعبر بها من هذة المرحلة وتعود أفضل مما كانت، مشيرا إلى أنه تم وضع حراسة على الطفلة حتى لا يتعرض لها أحد ويتم المتابعة لها على مدار 24 ساعة .

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وأوضح أنه تلقى اتصال من رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة حالة الطفلة أولا بأول، وكذالك توفير كافة الإمكانيات لعلاجها، مضيفا أن مستشفى جامعة طنطا لن تقصر في حق إي مريض داخل المحافظة أو من خارجها يحتاج إلى مساعدة طبية .