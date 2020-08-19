شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا بالقاهرة: نتطلع إلى إنتاج لقاح «سبوتنيك 5» المضاد لكورونا بالشراكة مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة تطلع موسكو إلى اقامة شراكة مع مصر لإنتاج اللقاح الروسي المطور حديثا ( سبوتنيك 5 ) مشيرا إلى أن مصر تعد شريكا استراتيجيا ونحن ننسق معها التعاون في مختلف المجالات .

وأضاف في حديث خاص لـ «وكالة أنباء الشرق الأوسط » أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي يعد المسؤول عن انتاج وتوزيع اللقاح في الخارج وعلي استعداد لمناقشة الطلبات ونقل التكنولوجيا إلى مصر موضحا أن سفارة روسيا بالقاهرة أطلعت وزارتي الخارجية والصحة حول إمكانية إجراء مفاوضات ثنائية حول هذه المسالة ووفرت لهم كافة المعلومات اللازمة .

وأعرب عن سعادته بالتقييم الايجابي لسفير مصر في موسكو ايهاب نصر عن اللقاح الروسي الجديد معربا عن اعتقاده أن هذا اللقاح يمكن أن يكون الاساس لمزيد من تطوير العلاقات بين مصر وروسيا .

وقال بوريسينكو إن صندوق الاستثمار المباشر الروسي خصص 45 مليون دولار كتمويل اضافي لاكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) حيث استغرق مركز أبحاث جالماليا بروسيا خمسة أشهر لتطوير هذا اللقاح.. لافتا إلى اللقاح الروسي يعد الأول الذي يتم تسجيله رسميا من ضمن 165 لقاحا مختلفا يتم تطويره على مستوي العالم .

وأوضح أن تطوير اللقاح الروسي له نفس التأثير على المجتمع العالمي عندما أطلق أول قمر صناعي روسي ( ترجمتها سبوتنيك باللغة الروسية ) من قبل الاتحاد السوفيتي عام 1957 مؤكدا أن هذين الانجازين( القمر الصناعي واللقاح ) ساهما في تطوير العلوم العالمية ولذا تم تسمية اللقاح «سبوتنيك 5.»

وأفاد بوريسينكو بأن الدراسات ما قبل السريرية لهذا الدواء أظهرت القدرة على حماية الحيوانات من العدوي المميتة لفيروس ( سارس كوف-2 ) وقد تم اختبار هذا اللقاح على مرحلتين من التجارب السريرية على مجموعتين من المتطوعين وعددهم 38 شخصا من بينهم رئيس مركز جالماليا وإحدي بنات الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف أنه لم نجد أي دليل على اثار جانبية غير متوقعة بعد انتهاء التجارب وأظهر كفاءة عالية لدعم التحصين الاساسي والمعزز واستثار اللقاح أجسام مضادة قوية واستجابة مناعية خلوية ولم يصاب أي من المتطوعين بكوفيد- 19 بعد انتهاء التجارب مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية قد بدأت في روسيا حيث سيتم إجراء الاختبار على أكثر من ألفين متطوع في بلادنا وخارجها ؛ومن المقرر أن تبدأ التجارب في كل من الامارات والسعودية والبرازيل والمكسيك والفلبين في أواخر أغسطس .

وقال إن التغييرات الطفيفة لفيروس كورونا المستجد لا تشكل أي تهديدا لأي لقاح لأنه سوف يتعامل معها وفي حالة حدوث طفرة كبيرة في الفيروس، فمن الممكن تعديل اللقاح موضحا أنه سيتم انتاج الدفعات الأولي من اللقاح خلال الأسبوعين القادمين والتي ستوزع على العاملين في مجال الصحة في المستشفيات .

وأضاف أن المرحلة الثانية من اللقاح تستهدف حماية صحة المعلمين والمدرسين وكبار السن ومن المتوقع أن يكون التطعيم على أساس تطوعي لكافة الاعمار والمهن مؤكدا أن الفترة من ثلاثة إلى خمسة أشهر المقبلة ستشهد اختبار اللقاح على الاطفال الذي سيصبح متاحا لهم بعد اثبات سلامته .

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وأفاد أنه سيتم إنتاج لقاح «سبوتنيك 5» بعد المرحلة الأخيرة من التجارب في دول أخرى تحت مظلة صندوق الاستثمار الروسي الروسي الذي أقام شراكات مع الصناديق السيادية المحلية في كل من الهند وكوريا الجنوبية والبرازيل والسعودية وكوبا لتنسيق الانتاج في هذه الدول موضحا أن الخطة تهدف إلى زيادة الانتاج إلى 200 مليون جرعة بنهاية عام 2020 من بينها 30 مليون جرعة في روسيا .

ولفت إلى أنه على الاقل 20 دولة عبرت عن اهتمامها بالحصول على اللقاح الروسي بما في ذلك الامارات واندونسيا والفليبن والمكسيك؛ ويعمل الصندوق الاستثمار المباشر الروسي على برنامج لتوزيع اللقاح كمساعدة انسانية في بعض الدول النامية.. معربا عن اعتقاده بانه يجب على جميع الناس على الارض أن يحصلوا بشكل متساو على اللقاح.

اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد - صورة أرشيفية

وقال بوريسينكو:«إن اللقاح الروسي يواجه هجوما اعلاميا منسقا ومخططا بشكل جيد بهدف تشويه سمعته وتقييد المسار الصحيح لعلمائنا في تطوير دواء مضاد لكوفيد- 19» مؤكدا أن«هذا الموقف المسيس ضد اللقاح يعرض حياة مواطنينا للخطر ؛وأن الوباء العالمي هو التحدي المشترك الذي يواجه الجميع ونحتاج إلى دعم بعضنا البعض من أجل مواجهته بأقل تكلفة ممكنة .»

وأوضح أن «روسيا لا تسعي وراء تحقيق الدخل المرتفع وأن السبب وراء الوتيرة السريعة لتطوير هذا اللقاح وتسجيله هو ضرورة حماية مواطنينا والأشخاص الاخرين من العواقب السلبية للموجات الجديدة المحتملة لفيروس كورونا» مشيرا إلى أن موسكو أثبت قدرتها على علي انتاج أنظمة اختبار ومعدات طبية وعقاقير فعالة ضد الفيروس الجديد.. مؤكدا «أننا لن ننافس دول أخرى وعلي استعداد لتقاسم أبحاثنا وخبرتنا مع الاخرين من أجل التغلب على المرض الفتاك ومنفتحين تماما على التعاون على أساس المنفعة المتبادلة .»