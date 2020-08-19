شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: 8 آلاف محضر سرقة تيار في مناطق شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مدحت فودة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إنه تم تحرير 8 آلاف محضر ضبطية قضائية في نطاق قطاع شرق التابع للشركة بإجمالى مبلغ يصل إلى حوالى (16،7) مليون جنيه.

وأضاف «فودة»، في تصريحات صحفية، أنه بخصوص العدادات مسبقة الدفع فقد تم تركيب حوالى 90 ألف عداد مسبق الدفع، وتم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 45 مليون جنيه كخطة إستثمارية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من عدد من التوسعات من خلال إضافة حوالى 3،4 كم كابلات جهد متوسط وإحلال 11،8 كم أخرى، وتم إضافة حوالى 8,5 كم كابلات جهد منخفض وتم إحلال حوالى 5,9 كم أخرى، وتم إضافة 19 كم شبكة هوائية جهد منخفض وتم إحلال حوالى 10,4 كم أخرى، وإضافة عدد 14 محول وتم إحلال حوالى 37 محول آخر.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، على الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء للإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير، مشيرا إلى ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها.

وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها في المستقبل، مؤكداً أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة، مشيرا إلى ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والادارات المختلفة بالشركات.

وشدد «شاكر» أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

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