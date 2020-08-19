شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن عن مميزات «برنامج الطاقة» بكلية هندسة المطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية الهندسة بالمطرية بجامعة حلوان عن مميزات برنامج هندسة الطاقة، سعيا من الجامعة نحو إعداد خريج قادر على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة ومؤهل لسوق العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وأفاد الدكتور محمد حسين ربيع عميد الكلية أن برنامج هندسة الطاقة يتميز بوجود تخصصات دقيقة تلبي الحاجة المتزايدة في السوق المحلي والدولي لتخريج مهندس متخصص فى مجالات إنتاج الطاقة المختلفة ذو كفاءة عالية في إدارة المشروعات، حيث تركز تخصصات البرنامج على مجالات إنتاج واستخدام إدارة الطاقة التقليدية والمتجددة مثل هندسة الطاقة الشمسية وتطبيقاتها، الخلايا الشمسية، طاقة الرياح واستخداماتها لتوليد الطاقة الكهربية، و كذا توليد الطاقة الكهربية من مساقط المياه والانهار، وتوليد الطاقة الكهربية من أمواج البحر، وتوليد الطاقة الكهربية من المحطات الحرارية التقليدية، وانظمة تحلية مياه البحر.

ويهدف برنامج هندسة الطاقة إلى توفير تعليم عالي الجودة بإستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتزويد الطلاب بالخلفية النظرية والتطبيقية، وتنمية قدراتهم فى الابتكار والتعلم الذاتي لحل مشاكل الطاقة، وتوفير التدريب العملى للطلاب فى تخصصات هندسة الطاقة إلى جانب تنمية مهارات الاتصال الفعال والقيادة والعمل الجماعي والمنافسة.

كما ان طلاب البرنامج يمكنهم التقدم للعديد من المنح التى تمكنهم من دراسة تيرم او اكثر فى أحد الجامعات الدولية .

هذا وعند اكتمال الدراسة ببرنامج هندسة الطاقة يستطيع خريجى البرنامج العمل فى جميع المجالات الهندسية المرتبطة بإنتاج الطاقة وإداراتها وتخزينها، وجميع الأعمال الإستشارية الميكانيكية، إلى جانب العمل فى توليد الطاقة الكهربية، وإنتاج الوقود البديل، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح وتطبيقاتها، والطاقة الكهرومائية، وترشيد الطاقة، ومجالات تحلية مياه البحر، ومجالات التبريد وتكييف الهواء.

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