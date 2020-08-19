حملاتٌ تفتيشية على صالونات الحلاقة فى الإسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن حى المنتزة أول برئاسة جيهان مسعود بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية حملة على صالونات الحلاقة بنطاق الحى لمتابعة تنفيذا لتعليمات الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها للتصدي لفيروس كورونا المستجد داخل صالونات الحلاقة والتجميل بناء على تعليمات اللواء وزير التنمية المحلية والوزير المحافظ بهذا الشأن. مرت الحملة المشكلة من إداره الأزمات والكوارث شؤون البيئه على عدد ١٠ صالونات حلاقة وتجميل بمنطقة سيدي بشر وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وعدم نقل العدوى وتم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لعقد ورشة عمل داخل الحي للوقاية من فيروس كورونا والحذر من الموجه التانية على أن تعقد تلك الورشة الثلاثاء المقبل. حملات تفتيش على صالونات الحلاقة حملات تفتيش على صالونات الحلاقة حملات تفتيش على صالونات الحلاقة حملات تفتيش على صالونات الحلاقة حملات تفتيش على صالونات الحلاقة حملات تفتيش على صالونات الحلاقة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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