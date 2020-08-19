شكرا لقرائتكم خبر عن طالب بجامعة الفيوم يحصل على وسام الجمهورية من الدرجة الثانية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حمدي نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، إن الطالب أحمد عادل محمد، لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال، والطالب بالفرقة الرابعة بالكلية، حصل على وسام الجمهورية من الدرجة الثانية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقدم عميد الكلية في تصريحات صحفية، الأربعاء، بخالص التهنئة للطالب، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في الحياة العلمية والعملية.