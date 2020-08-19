شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تضع 4 توائم بمستشفى أرمنت التخصصي بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى أرمنت التخصصي، غرب محافظة الأقصر، والتي تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، عن تمكن قسم النساء والتوليد بالمستشفى من إجراء عملية ولادة قيصيرية لسيدة وضعت ٤ أطفال توائم .

سادت حالة من الفرحة بين الأطباء وطاقم التمريض الذي أجرى عملية الولادة علاوة على جميع العاملين.

وقال الدكتور محمد عز الدين رئيس قسم النساء والتوليد، إن السيدة أنجبت ٤ توائم ما بين الذكور والإناث، وسبق لها ولادتين قيصريتين، والأم والمواليد الأربعة في صحة جيدة وتحت الملاحظة، ولا يعانون أية مضاعفات، مشيراً إلى أن طاقم العمل الطبي على قدر كبير من الكفاءة والمهنية في التعامل السريع مع الحالات الطارئة، كما أكد على أن غرفة العمليات شهدت تطبيق الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا.

ضم الفريق الطبي المشارك في العملية الدكتور كيرلس شايب طبيب مساعد نساء وتوليد، وطبيب التخدير أحمد اسماعيل، وطبيب الأطفال محمود رمضان، ومجموعة التمريض .