شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يعلن تخفيض درجات القبول للثانوي العام إلى 236 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر على تخفيض درجات القبول للمرحلة الثانوية من 243 درجة إلى 236 درجة.

كما وافق المحافظ على أن يكون القبول بفصول الخدمات المسائية طبقا لاحتياجات كل إدارة تعليمية بها فصول خدمات بما لا يتجاوز 25% من إجمالي عدد المقبولين بالصف الأول الثانوي بكل إدارة تعليمية .

ومن جانبة أوضح عبداللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنه بعد متابعة إعداد المتقدمين للمرحلة الثانوية من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 /2020 وجد أماكن متاحة بمدارس المرحلة الثانوية طبقا للكثافات المقررة لكل فصل والتي لا تزيد عن 48 طالبًا.

وبعرض الأمر على المحافظ وافق على تخفيض درجات القبول من 243 درجة إلى 236 درجة .

كما أشار «عمران» إلى أن القبول بالصف الأول الثانوي بفصول الخدمات المسائية سيكون طبقا لاحتياجات كل إدارة تعليمية بها فصول خدمات بما لا يتجاوز 25% من إجمالي أعداد المقبولين بكل إدارة تعليمية، وذلك تطبيقا للقرار الوزاري 357 بتاريخ 19 /9 /2018، على أن يتم ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازليا.

Advertisements