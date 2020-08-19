شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية مهنئًا بالعام الهجرى: هجرة الرسول غيرت تاريخ الشرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، برقيات تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ودكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وذلك للتهنئة بحلول العام الهجرى الجديد.

كما بعث رئيس الأساقفة برقيات مماثلة للقيادات الإسلامية تمثلت فى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء، مؤكدًا محبته للجميع وأمله فى أن يوفقهم الله فى خدمة البلاد والعباد.

وفى رسالة وجهها لجموع المسلمين اعتبر الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية أن العام الهجرى الجديد يؤرخ لهجرة رسول الإسلام من مكة إلى المدينة وهى الذكرى التى غيرت تاريخ الشرق الأوسط الذى اختلف ثقافيًا وحضاريًا بوجود الإسلام كدين وثقافة.

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وأكد حنا فى رسالته أن ذكرى السنة الهجرية تأتى فى وقت تزداد فيه الحروب والصراعات فى المنطقة العربية بينما يواجه العالم أجمع وباء كورونا متمنيًا أن تصبح هجرة الرسول بارقة أمل تفتح الباب أمام حل الصراعات السياسية وتجدد الرجاء فى قدرة البشرية على مواجهة الوباء بالعلم والإيمان معًا.

وتمنى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية أن تعبر منطقة الشرق الأوسط أزماتها بتكاتف الجميع مسلمين ومسيحيين في مواجهة الصراعات السياسية والمتاعب الصحية والظروف الاقتصادية.

جدير بالذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال أفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم، ويرأسه الدكتور منير حنا أنيس رئيس الأساقفة، وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح محمد على باشا والى مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس "مرقس" الأسقفية.