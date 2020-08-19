منظمة الصحة العالمية: لقاحات كورونا جميعها لاتزال فى طور التجارب

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، «عن بعد» اليوم الأربعاء 19 أغسطس، لاستعراض مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19) وتطوير اللقاح وتوزيعه.

حرص المؤتمر على الإحاطة بمستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وتحديث حول جهود تطوير اللقاح وتوزيعه، واليوم العالمي للإغاثة والعمل الإنساني 2020، إلى جانب الإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين.ظ

Advertisements

تحدث خلال المؤتمر مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية د. رنا الحجة، والمستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات د. نادية طلب، والمستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية د. هدى لنجر.