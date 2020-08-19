شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء بداية العام الهجري الجديد 1442.. اللهم نسألك العصمة من الشيطان وأوليائه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام ، مفتى الجمهورية، أن تخصيصُ يوم معيَّن في السَّنَة بدعاءٍ معينٍ من أدعية الصالحين ومُجَرَّبَاتهم أو عبادةٍ معينةٍ أمرٌ جائزٌ شرعًا جرى عليه عمل المسلمين عبر القرون، ونص أهل العلم من مختلف المذاهب على مشروعيته، ما لم يُعتَقَد أنه سنّةٌ نبوية.
فدعاء أوَّل السنة أن يقول المسلم: "اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام".
ودعاء آخر السنة أن يقول في آخر أيامها: "اللهم ما عَمِلْتُ في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم تَرْضَه ولم تنسه، وحَلُمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التَّوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه، فاغفرْ لي، وما عَمِلْتُ فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثَّواب، فأسألك أن تتقبَّلَه مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم".
تستطلع دار الافتاء المصرية مساء اليوم الأربعاء، هلال شهر محرم من العام 1442 هجريا، بواسطة اللجان المنتشرة بأنحاء الجمهورية، لتحديد غرة الشهر ورأس السنة الهجرية، حيث يولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 42 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء 29 من ذى الحجة 1441هـ الموافق 19/8/2020م (يوم الرؤية).
وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية فى بيان له: ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفى باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (35 – 38 دقيقة).
أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (20- 42 دقيقة)، وبذلك تكون غــرة شهر المحرم 1442 هـ فلكياً يوم الخميس 20/8/2020م.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعتبار الخميس 20 أغسطس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442 هجرية.
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