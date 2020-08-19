شكرا لقرائتكم خبر عن 13 معلومة هامة عن الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، الأنبا ابراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، ورئيس مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك بمصر، بمناسبة عيد ميلادة الموافق 19 أغسطس، متمنية له وافر الصحة، والنعم الإلهية من الروح القدس؛ لإتمام رسالته المقدسة.

ويعرض ”الخليج 365”، فى ذكرى ميلاد الأنبا إبراهيم إسحق 13 معلومة هامة عن حياته الشخصية والعملية.

1. الأنبا إبراهيم إسحق من مواليد 19 أغسطس 1955.

2. ولد الأنبا إبراهيم إسحق في قرية "بني شقير" في محافظة أسيوط.

3. درس الفلسفة واللاهوت في معهد المعادي الخاص بالكنيسة الكاثوليكية.

4. تمت سيامته كاهنا في 7 فبراير 1980، وعُيّن راعيا لكنيسة الملاك ميخائيل في حدائق القبة والمليح .

5. سافر إلى روما لمواصلة دراساته في الجامعة البابوية الغريغورية وحصل على درجة الدكتوراه في علم اللاهوت العقدي، من 1990 إلى 2001.

Advertisements

6. عين الأنبا إبراهيم أسحق مديرا للكلية الإكليريكية حتى العام 2000.

7. سافر الأنبا إبراهيم إسحق سافر الأنبا إلى الخارج لمدة عام، ثم عاد بعدها لإدارة معهد التربية الدينية في السكاكيني، ومدرسا في الإكليريكية وكلية العلوم اللاهوتية في السكاكيني.

8. شغل منصب رئيس معهد المعادى بالكنيسة الكاثوليكية، ثم عمل لفترة وجيزة ككاهن أبرشي لكاتدرائية البطريرك في القاهرة.

9. عين الأنبا إبراهيم إسحق راعيا لفترة وجيزة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر.

10. في 29 سبتمبر 2002 تمت سيامته مطرانا لإيبارشية المنيا، خلفا لبطريرك الكاثوليك الكاردينال أنطونيوس نجيب، الذي كان مطرانا لإيبارشية المنيا في ذاك الوقت.

11. تمت الموافقة على تعيينه مطرانا للإيبارشية من قبل البابا يوحنا بولس الثاني في فى 5 أكتوبر 2002 ، وحصل على تكريس الأسقفية من أيدي الكاردينال ستيفان الثاني غطاس ثم بطريرك الإسكندرية.

12. انتُخب الأنبا إبراهيم إسحق بطريركا للأقباط الكاثوليك، من خلال آباء سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، الذي انعقد يوم 12 يناير 2013، وتم الاختيار في 15 يناير 2013، والإعلان الرسمي في 18 يناير 2013، بموافقة البابا بنديكتس السادس عشر بابا الفاتيكان.

13. تم تعيين الأنبا إبراهيم إسحق عضوًا في جماعة الكنائس الشرقية بعد موافقة بابا الفاتيكان.