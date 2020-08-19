شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء الأسنان: إتاحة سداد اشتراكات 2019 بلجان الانتخابات للمشاركة بالتجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن انتخابات التجديد النصفى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، 21 أغسطس 2020، تبدأ عمليات التصويت بها الساعة العاشرة صباحا، وتستمر حتي الساعة الخامسة مساءا، على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة سداد اشتراكات النقابة حتى 2019 عن طريق الدفع نقدا أو بالخصم من المرتب أو بالمعاش، ليتمكن العضو من الإدلاء صوته.

وأوضحت نقابة أطباء الأسنان، إنه سيتم الإدلاء بالصوت لأطباء الأسنان المدرجة أسمائهم بكشوف الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية التابع لها كل منهم، لافته إلى أنه يمكن للعضو غير مسدد الاشتراكات أن يقوم بسداد الاشتراكات حتى عام 2019، يوم الانتخاب بالنقابة الفرعية، ويُسمح له الإدلاء بصوته بموجب إيصال السداد .

وأشارت إلى أنه للإدلاء بالصوت، يقدم العضو كارنيه النقابة للمستشار رئيس اللجنة الفرعية، وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن أو رخصة القيادة المميكنة، للتحقق من شخصية العضو، وتوقيع العضو قرين أسمه بكشوف الناخبين باللجنة، ثم يضع العضو بطاقة الانتخاب الخاصة بكل مستوى نقابى فى صندوق، لافته إلى أن الورقة الحمراء خاصة بمقعد النقيب العام، ولمستوى الجمهورية، لون الورقة بيضاء، ويتم اختيار ثلاثة مرشحين فقط من مستوى الجمهورية أكبر من 15 عام، وعلى اليسار في نفس الورقة يتم اختيار ثلاثة فقط من مستوى الجمهورية أقل من عام .

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وتابعت: ومستوى المناطق، لون الورقة أخضر، ويتم اختيار مرشح واحد فقط، ومستوی رئيس النقابة الفرعية، لون الورقة أصفر، ويتم اختيار مرشح واحد فقط ، ومستوى النقابات الفرعية، لون الورقة أزرق، ويتم اختيار مرشح واحد فقط فوق 15 عام، ومرشح واحد فقط أقل من 15 عام ، لافته إلى أنه يعتبر الصوت الانتخابي باطلا إذا أنتخب العضو عدد أكثر أو أقل من عدد المرشحين المطلوب والمبين ببطاقة الانتخاب .

وتجرى انتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ونصف مقاعد مجلس النقابة العامة، ونصف مقاعد النقابات الفرعية بالمحافظات.