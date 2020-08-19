شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: إقبال المربين للاستفادة من تسمين العجول المستوردة وبفائدة 2.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد، يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، موضحا ً أن إقبال المربين غير المسبوق على الإستفادة من تسمين العجول المستوردة المحسنة وراثيا ًسريعة النمو بقرض قصير الأجل (6 أشهر) وبفائدة فقط 2.5% وإستلام وزارة التموين نسبة من الرؤوس بعد تسمينها من المستفيدين بسعر عادل وطرح لحومها فى منافذها بسعر مناسب ساهم في توازن وثبات الأسعار بالأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى - أو أسعار اللحوم الحمراء.

وأضاف نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، أن ثبات وإستقرار أسعار رؤوس المواشى الحية واللحوم الحمراء خلال الفترة الماضية وفى ظل الظروف الراهنة كان دافعا ً قويا ً ومشجعا ً للعديد من صغار المربين للتقدم بطلبات للإستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد.

وأكد الدكتورطارق سليمان - رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، في تصريحات لـ " الخليج 365"، أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

وأضاف " سليمان " أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ورئيس مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو قد وجه بعدم إلزام المتقدمين بطلبات للإستفادة من المشروع القومى للبتلو، بتراخيص تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط، وإنما يكتفى فقط بعمل معاينة ثلاثية من مندوبين عن البنك الزراعى المصرى وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية للتأكد من جاهزية المكان للتربية والتسمين وذلك للتيسير على صغار المربيين للإستفادة حتى عشرة رؤوس من المستورد، وعشرون رأس من المحلى.

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كان مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، وافق على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 37.5 مليون جنيه ، يستفيد منها 193 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 1921 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو، ويصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن حوالى مليار وستمائة وثمانية وثمانون مليون جنية لعدد 10059 مستفيد، ولتمويل 118125 رأس ماشية.

يأتى ذلك ضمن البروتوكول الرباعى الذى تم تفعيله فى يناير 2020 بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعى المصرى، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتدبير رؤوس ماشية مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو ليستفيد منها صغار المربيين والمزارع النظامية ضمن المشروع القومى للبتلو ومبادرة البنك المركزى 5%، وبتيسيرات ومزايا إئتمانية.