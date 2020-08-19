شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لا يوجد لقاح لكورونا استوفى شروط المنظمة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد لقاح للوقاية من كورونا استوفي شروط منظمة الصحة العالمية حتى الآن.

وقالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك جهودا كبيرة من التحالفات العالمية للسعى لإنتاج لقاح فعال وآمن، مضيفة أنه يوجد ما يقرب من 21 مليون مصاب بالفيروس حتى الآن، كما أن إقليم شرق المتوسط يوجد بة 2 مليون اصابة حتى الان

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، «عن بعد» اليوم الأربعاء 19 أغسطس، لاستعراض مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19) وتطوير اللقاح وتوزيعه. Advertisements حرص المؤتمر على الإحاطة بمستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وتحديث حول جهود تطوير اللقاح وتوزيعه، واليوم العالمي للإغاثة والعمل الإنساني 2020، إلى جانب الإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين. تحدث خلال المؤتمر مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية د. رنا الحجة، والمستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات د. نادية طلب، والمستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية د. هدى لنجر.



