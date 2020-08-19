شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للغزل والنسيج: نظام جديد للقطن المصرى فى 4 محافظات لتطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضاف الدكتور أحمد مصطفى، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن 95% من إنتاج القطن المصرى الخام يتم تصديره للخارج، بأسعار زهيدة، مشيرا إلى أن هذا السبب دعا الدولة للتدخل باستخدام استراتيجية مدروسة، لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وأشار رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى أن التجربة بدأت خلال العام الماضى، من خلال محافظتين وهما الفيوم وبنى سويف، من خلال استلام القطن من الفلاح، وإعطائه الأكياس الصحيحة للتخزين، حتى لا يتلوث القطن، عند تعبئته، من خلال بطاقة الحيازة، وبعد ذلك يتم عمل مزاد علنى بعد الفرز، على الأقطان المعبأة.

وأوضح مصطفى أن العام الماضي أثبت نجاح تلك التجربة، فيما عدا بعض السلبيات، والتي تشمل عدم إشراك القطاع الخاص مع الدولة، فى تحديث منظومة الغزل والنسيج، بحجة ارتفاع أسعار المزاد، مؤكدا أنه خلال هذا العام تم تلافى تلك السلبيات، وإشراك القطاع الخاص فى تحديد أسعار المزاد العلنى للقطن.

وتابع: أن المنظومة تضم محافظتين جديدتين وهما البحيرة والشرقية، وهما أكبر محافظتين فى إنتاج القطن بعد محافظة كفر الشيخ، لافتا إلى أن المنظومة ستكتمل خلال العام الجارى كتجربة، وخلال العام المقبل سيتم تدشين بورصة للسلع الزراعية، منها القطن.

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ومن جانب آخر قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إننا بدأنا خطة تطوير الغزل والنسيج على عدة محاور منها إنشاء مصانع جديدة.

وأضاف نسعى إلى افتتاح عدد من المصانع فى شهر أكتوبر المقبل قبل بدء موسم القطن، مضيفا أننا نعمل على إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم فى مدينة المحلة الكبرى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد شهد افتتاح المدينة الصناعية بمدينة الروبيكى، وبدأت فعاليات الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان: "خيوط الأمل".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الأهم لأى صناعة مثل الغزل والنسيج وغيرها كيفية إداراتها، قائلا: "الإدارة أهم حاجة.. ومفيش هزار.. ومفيش دلع".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى: "القضية التى تواجه أى صناعة ومصانع الإدارة الجيدة والتواصل مع العمالة الموجودة فيها، والهدف من التواصل تحقيق النجاح، لأن التواصل المستمر مع القائمين على هذه المصانع يحقق النجاح، وحتى يعرف كل فرد دوره، وحتى لا تفشل هذه المؤسسات مثلما كان يحدث فى السابق".

وتابع الرئيس السيسى: "علينا معرفة سبب تراجع المصانع خلال السنوات الماضية.. وعلشان تعرفوا أن النجاح واستمرار النجاح أمر مش سهل.. النجاح يحتاج إلى جهد ووقت والتزام.. يعنى عمالة المصنع 100 يجب أن يكونوا 100 فقط وليس 101 عامل.. وعلينا تأهيل العمالة وتدريبها والتأكد من تحقيق الأهداف على كافة المستويات وكل القطاعات داخل المصانع بشكل دورى.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة إلى العمالة المصرية، مؤكدا دور العمالة فى تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة داخل الدولة المصرية، من خلال حرصهم على الالتزام والانضباط والكفاءة من أجل تحقيق المنشود فى ملف الصناعة.