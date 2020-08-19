شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مليون جنيه لتطوير قطاع شرق التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود الوزارة و شركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية، والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وفى هذا الصدد ففي نطاق قطاع شرق التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (500 ألف) مشترك تم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 45 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم:



·الإنتهاء من عد من التوسعات من خلال إضافة حوالى 3,4 كم كابلات جهد متوسط وإحلال 11,8 كم أخرى .

· إضافة حوالى 8,5 كم كابلات جهد منخفض وتم إحلال حوالى 5,9 كم أخرى.

· إضافة 19 كم شبكة هوائية جهد منخفض وتم إحلال حوالى 10,4 كم أخرى .

· إضافة عدد 14 محول وتم إحلال حوالى 37 محول آخر .

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وحول محاضر الضبطية القضائية تم تحرير فى نطاق قطاع شرق التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عدد (8 آلاف ) محضر بإجمالى مبلغ يصل إلى حوالى (16,7) مليون جنيه.



وحول العدادات مسبقة الدفع فقد تم تركيب حوالى (90 ألف ) عداد مسبق الدفع .

ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها أدى ذلك إلى تخفيف الأحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين وجارى إستكمال خطط التطوير طبقاً للجداول الزمنية المعدة لذلك ،

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وأكد شاكر على الإهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء للإرتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير مؤكداً على ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها ، مشددا على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل ، مؤكداً على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى،وشدد الدكتور شاكر علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.