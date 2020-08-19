شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأربعاء.. مائل للحرارة على القاهرة والرطوبة 80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، حالة الطقس اليوم الأربعاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائلًا للحرارة ورطبًا على القاهرة والوجه البحري بالإضافة إلى رياح معتدلة، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، لكنه أيضًا مائلًا للحرارة والرياح معتدلة.

ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 80%، وأن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسا حارًا، وأن تنشط رياح معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وأن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 35 والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 23

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بورسعيد 31 والصغرى 26

دمياط العظمى 31 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 22

السويس العظمى 35 والصغرى 24

العريش العظمى 33 والصغرى 23

طابا العظمى 36 والصغرى 27

سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 19

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 30

الغردقة العظمى 38 والصغرى 29

الفيوم العظمى 36 والصغرى 24

بني سويف العظمى 36 والصغرى 24

المنيا العظمى 36 والصغرى 24