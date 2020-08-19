شكرا لقرائتكم خبر عن اعمل أفاتار الخاص بك على Facebook وتعرف على Avatar meaning (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق تطبيق «فيس بوك» Facebook ميزة جديدة أطلق عليها اسم «افاتار» Avatar وإنشاء صورة كرتونية معبرة عن الشخص فى شكل رسومى ويمكن لمسخدم موقع فيس بوك بعد الانتهاء من عمل صورة بالشكل الخاص به مشاركتها على الصفحة الشخصية الخاصة به واستخدمها فى الملصقات والماسنجر كـ«ايموج» Emoj .

اعمل افاتار الخاص بك على Facebook وتعرف على Avatar meaning

يبحث الكثيرون الآن عن معنى كلمة أفتار على موقع جوجل Avatar meaning بعد انتشار الكلمة والتى لا يعلمون معناها ويحاول الآخرون البحث عن «افاتار الفيس» البدء فى عمل الـ«افاتار» الخاص بهم، ولعمل Avatar الخاص بك يمكنك تتبع الخطوات الصور التالية لفتح الميزة الجديدة من تطبيق Facebook

اعمل افاتار الخاص بك على Facebook وتعرف على Avatar meaning

اعمل افاتار الخاص بك على Facebook وتعرف على Avatar meaning

ويمكنك الآن البدء فى تصميم Avatar الخاص بك.

اعمل افاتار الخاص بك على Facebook وتعرف على Avatar meaning

اعمل افاتار الخاص بك على Facebook وتعرف على Avatar meaning

اعمل افاتار الخاص بك على Facebook وتعرف على Avatar meaning

اعمل افاتار الخاص بك على Facebook وتعرف على Avatar meaning

وبعد أن انتهيت يمكنك مشاركة افاتار الخاص بك مع الأصدقاء واستخدامه ك Emoj