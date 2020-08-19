شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن شروط القبول بالمدن الجامعية لعام 2020- 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، عن فتح باب التقدم للالتحاق بالمدن الجامعية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٠ وحتى يوم الخميس الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠، حيث يتم تسجيل بيانات الطلاب من خلال الرابط التالي http://app2.helwan.edu.eg/modon.

كما أوضحت الجامعة شروط قبول الطلاب بالمدن الجامعية وفقا للقواعد التالية:

١- أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

٢- يقبل الطلاب المقيدون بالدراسات العليا بكليات الجامعة في حالة وجود أماكن خالية ووفقا لظروف اجتماعية ملحة.

٣- ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولايجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من الدكتور رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.

٤- أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية.

٥- ألا يكون قد حكم عليه بأحد العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

٦- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة أو عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة.

٧- ألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداد رسوم الإقامة.

٨- ألا يكون محولا إلى الجامعة من كلية مناظرة.

٩- ألا يكون مقبولا بأحد كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظه مالم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.

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١٠- أن يخضع لأحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية.

١١- تكون الأولوية في الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليا، حسب الأماكن الشاغرة مع الاخذ في الاعتبار الأعلى تقديرا فالاصغر سنا فالأبعد سكنا.

١٢- في حالة وجود أماكن شاعرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنا والأبعد سكنا إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك وتكون بقرار من الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

١٣- يجوز قبول الطلاب خلال العام الجامعي في حالة خلو أماكن أثناء العام الجامعي، ويراعي عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابق الإشارة إليها.

١٤- يجوز قبول الطلاب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.