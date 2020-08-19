شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتفل بذكرى اليوم العالمي للعمل الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الخارجية، الأربعاء، إن مصر تَحتفلُ بذكرى اليوم العالمي للعمل الإنساني مُستَلهمةً بكل إجلالِ وتقديرِ تضحيات رُموزِها في المجال الإنساني؛ والذين تَميزوا بكل تفانِ وشجاعةِ، ووهبُوا حياتَهم لمساعدةِ ضحايا الحروب، والفقر، والنزوح، والأوبئة، والكوارث، وكان من أبرزِهم «نادية يونس» التي قَدمَت رُوحَها، مع زملائِها، خلال عملها النَبيل في العراق الشقيق في مثل هذا اليوم عام 2003؛ مما دعا معه الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتبار 19 أغسطس «اليوم العالمي للعمل الإنساني» بموجب قرارها رقم 139 المؤرخ 11 ديسمبر 2008 أثناء دورتها الثالثة والستين تَكريمًا وتَذكرِةً دائمة بهذه القَامَات الإنسانية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، الأربعاء: «إن مَن يُضَحون لإنقاذ أرواح البشر في كافة أنحاء العالم هم الأبطال الحقيقيون الذين يستحقون منا كل شكر ودعم؛ بل ويصبحُ ذلك أَوجبُ في عام 2020 بمناسبةِ مرورِ خمسةِ وسبعيِن عامًا على إنشاء منظمة الأمم المتحدة؛ والتي أصبحت الإطار الدولي الجَامِع الذي تتشاور فيه كل الدول الأعضاء، والمنظمات والوكالات المعنيةِ بالعملِ الإنساني».

ويأتي احتفالُ مصر بهذا اليوم متزامنًا مع معاناة العالم من أزمة إنسانية غير مسبوقة؛ مُمَثلةً في استمرار تفشي فيروس كورونا؛ مما يدعونا جميعًا لضرورة التمسك بالعمل متعدد الأطراف عبر المزيد من التكاتف والتعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء القاتل، كما تُؤكِد مصر دعمها الكامل للمنظومة الأُمَمية ولجهود الأمم المتحدة الإنسانية لمواجهة الفيروس، وتبقى مستعدةً لتقديم كافة أشكال المساندة اللازمة لتعظيم دور منظمتنا الدولية لمجابهة هذا التحدي الإنساني الخطير.

وتُذَكِر مصر كذلك في هذا اليوم بالتزامها الراسخ بمبادئ تقديم المساعدة الإنسانية؛ وعلى رأسها الحياد، والإنسانية، والنزاهة، والاستقلال، وتجنب التسييس، باعتبارها ضمانات لازمَة لنُبل العمل الإنساني، وكامل تجرده، وتواضع القائمين عليه. لَقد ظلت مصر وَفيةً لهذه المبادئ طوال تقديمها للعون الإنساني لأشقائها في المنطقة على مدار عقودِ طويلةِ ماضيةِ، وسوف تستمرٌ القاهرة في ممارسةِ هذا الدور الإنساني لفائدةِ شعوبِنا العربيةِ والأفريقيةِ.