شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تطلق مبادرة «الأمل حياة» للتضرع إلى الله لرفع البلاء عن البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت إدارتا الإعلام والدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف إطلاق مبادرة «الأمل حياة»، بمشاركة واسعة من أئمة وعلماء الوزارة، وسيتم بث أولى فعالياتها مع إشراقة العام الهجري الجديد بداية من غدً الخميس الأول من شهر الله المحرم ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٠ م تفاؤلا بأن يكون هلاله هلال خير وبركة على الجميع، على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في تصريحات صحفية، بأنه حرصًا من الوزارة على بث روح الأمل، ومواجهة جماعات الإحباط والتيئيس، وانطلاقًا من أن رسالة الأديان الحقيقية هي عمارة الدنيا بالدِّين، وليس تخريبها باسم الدين، قد قررت إطلاق هذه المبادرة .

وأضاف مع يقيننا أن الأمل الحقيقي هو المبني على العمل لا الكسل وعلى التوكل لا التواكل، فإننا نؤكد أن الفهم الصحيح للدين قائم على التبشير لا التنفير، والتيسير لا التعسير، وعلى الأمل والرجاء وعدم القنوط أو اليأس من رحمة الله، فنفس المؤمن لا تجزع، لأن أمله في الله كبير، وثقته فيه غير محدودة، وإيمانه به وبقضائه وقدره ورضاه بهما خير باعث له على الطمأنينة والرضا.

وتابع «قالوا: اشتدي أزمة تنفرجي، وليس بعد الظلام إلا ضوء الصباح المسفر، ولا يغلب عسر يسرين، ولا شدة فرجين، غير أن الأمر يتطلب منا جميعا التراحم والتكافل والإيثار لا الأثرة، فمن فرج عن أحد كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» .

و اختتم: «انطلاقًا من كل هذه المعاني الراقية السامية سيتم إطلاق المبادرة في العام الهجري الجديد متضرعين إلى الله (عز وجل) أن يعجل فيه برفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء بفضله وكرمه وواسع رحمته ( سبحانه وتعالى)».

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