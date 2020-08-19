شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الغياب و«التزويغ».. إحالة 111 موظفًا بـ3 مراكز في البحيرة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت حملات من الوحدات المحلية لمراكز الدلنجات وشبراخيت وإيتاى البارود بتنفيذ عدة حملات على المنشآت الحكومية أسفرت عن إحالة ١١١ من العاملين للتحقيق بسبب الغياب والتأخير وترك العمل فى المواعيد القانونية.

وتم إحالة 95 من العاملين بالوحدة الصحية والبيطرية ومركز الشباب بقرية المسين فى الدلنجات للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل دون سند قانونى، وكذلك 10 من العاملين فى الوحدة المحلية لقرية زمزم بمركز شبراخيت، و6 من العاملين بالوحدتين الصحيتين لقريتى العيون وجنبواى بمركز إيتاى البارود.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار الحملات الرقابية بشكل مفاجئ، وتكثيف المتابعة الميدانية، وقيام لجان المرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإدارى، ولضمان حسن سير العمل، والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة - صورة أرشيفية