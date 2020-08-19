شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي بأجهور الصغرى خلال شهرين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية إنه تم الانتهاء من نسبة 97% من أعمال محطة الصرف الصحي بأجهور الصغرى في القناطر الخيرية وسيتم الافتتاح والتشغيل التجريبى خلال شهرين اشارت إلى ان تشغيل المحطه متوقف على بعض التوريدات الكهربائية الخاصه بشركة شمال القاهره لتوزيع الكهرباء وعقب الانتهاء من التوريد سيتم مراحل التشغيل

جاء ذلك خلال تفقد نائبة المحافظ عدد من مشروعات الصرف الصحى بمركز القناطر الخيرية بحضور الدكتور محمد علام نائب رئيس المدينه والمهندس خالد احمد عبدالعزيز مدير مشروعات القليوبيه

وتفقدت «ريان» محطة معالجة الصرف الصحى بأجهور الصغرى على مساحه ٦فدان وبتكلفه اجماليه ١٨٥ مليون جنيه وبطاقه ٢٠ ألف م2 / يوم كمرحله اولى وتخدم القناطر الخيرية و5 قري هي «البرادعه وسندبيس وقرنفيل واجهور الصغري وعزبه السيد محمد» بالاضافه إلى قريتى تابعتين لمركز طوخ هم «ترسا وقرقشندة»

كما تفقدت «ريان» محطة البرادعه التي وصل نسبه تنفيذ الاعمال فيها إلى ٦٠٪ ومتبقي نسبه ٤٠٪ لحين تسليم محطة الرفع ومحطة المعالجة باجهور الصغرى كما تفقدت محطة قرنفيل بنسبه تنفيذ المشروع بالكامل إلى ٩٧٪ مؤكده ان تشغيل المحطتين متوقف على تشغيل محطة معالجه صرف صحى اجهور الصغري

و تفقد ت محطة سندبيس حيث وصلت نسبه تنفيذ الاعمال إلى ٩٧٪ بينما وصلت نسبه تنفيذ الاعمال في محطة عزبة السيد محمد محطة الرفع وخط الطرد والشبكات ٨٧٪ أما نسبه تنفيذ الشبكات وصلت لـ١٠٠٪.

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معالجة الصرف الصحى باجهور الصغرى

معالجة الصرف الصحى باجهور الصغرى

معالجة الصرف الصحى باجهور الصغرى

معالجة الصرف الصحى باجهور الصغرى

معالجة الصرف الصحى باجهور الصغرى