شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 3 سنوات.. نقل القمح من ميناء دمياط إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للمرة الثانية خلال اسبوع واصلت وزارة النقل عمليات نقل القمح من الميناء إلى صوامع امبابة من خلال نهر النيل وذلك بعد توقف ٣ سنوات، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهرى في تنشيط نقل البضائع نهرياً.

حيث استقبل ميناء دمياط عدد 6 وحدات نهرية ( بارجات ) قاطرة ومقطورة تابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى في ثانى رحلة خلال اسبوع لنقل حوالى 1600 طن قمح تقريبا من صوامع دمياط إلى صومعة امبابة عبر نهر النيل .

ووجه الوزير رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط بمتابعة عملية شحن الوحدات النهرية أولاً بأول ووجه بتوفير كافة امكانيات الميناء وتيسير الإجراءات لسرعة شحن القمح ومغادرة الوحدات في التوقيت المحدد خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بشأن الاهتمام بتنشيط نقل البضائع نهرياً لانخفاض تكلفته وأثره في الحفاظ على جودة الطرق البرية ودوره في خفض أسعار البضائع والسلع المنقولة، وهو الأمر الذي يعطى لميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة كأحد وسائط النقل المتعددة داخل الميناء.

وقال بيان لوزارة النقل إن ميناء دمياط نجح في استعادة نقل شحنات القمح بعد توقف 36 شهر حيث كان قد استقبل الأسبوع الماضى عدد 6 وحدات نهرية في رحلة تم خلالها شحن حوالى 1800 طن قمح من صوامع دمياط إلى صومعة امبابة عبر نهر النيل«»