شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت تقرر إيقاف متصفح إنترنت إكسبلورر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت شركة مايكروسوفت إنهاء دعمها لمتصفح الإنترنت الشهير Internet Explorer في جميع تطبيقاتها وخدماتها، وذلك في يوم 17 أغسطس من العام المقبل 2021.
وقالت الشركة في بيان إنه «لن يتم دعم المتصفح المذكور لخدمات مايكروسوفت عبر الإنترنت مثل Office 365 وOneDrive وOutlook وغيرها».
وأوضحت الشركة أنها تعمل الشركة على إنهاء دعمها للمتصفح فيما يتعلق بتطبيق الويب Microsoft Teams في 30 نوفمبرالمقبل.
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