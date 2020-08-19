شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 200 كيلوجرام لحوم وكبدة مجهولة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث التموين في المنوفية من ضبط صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم والأسماك بدائرة مركز شرطة تــلا في المنوفية وبحوزته 200 كيلو جرام «لحوم مجمده» -و48 كيلو جرام «كبده مجمدة» مجهولة المصدر وعير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة.

ومن جانبه، أكد عاطف الجمال وكيل تموين المنوفية على استمرار الحملات بشكل مفاجئ على أماكن بيع المنتجات الغذائية للمواطنين لضبط للمتلاعبين.