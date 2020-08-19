شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 200 كيلوجرام لحوم وكبدة مجهولة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت مباحث التموين في المنوفية من ضبط صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم والأسماك بدائرة مركز شرطة تــلا في المنوفية وبحوزته 200 كيلو جرام «لحوم مجمده» -و48 كيلو جرام «كبده مجمدة» مجهولة المصدر وعير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة.
ومن جانبه، أكد عاطف الجمال وكيل تموين المنوفية على استمرار الحملات بشكل مفاجئ على أماكن بيع المنتجات الغذائية للمواطنين لضبط للمتلاعبين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
96,590
-
تعافي
60,651
-
وفيات
5,173
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 200 كيلوجرام لحوم وكبدة مجهولة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.