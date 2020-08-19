شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء 4 مكاتب بريد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، بإنشاء فرع للتوثيق، باسم فرع توثيق مكتب بريد جزيرة سعود، بمركز شرطة الحسينية، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازريق، كما قرر إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مكتب بريد توفير الزقازيق، بمركز شرطة ثان الزقازيق، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل، بإنشاء فرع توثيق مكتب بريد بحطيط، بمركز شرطة أبو حماد، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق، وإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مكتب بريد نهطاى، بمركز زفتى، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بطنطا.
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