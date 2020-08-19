شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات اللقاح الروسى فى مؤتمر صحفى للصحة العالمية.. بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ، بعد قليل، المؤتمر الصحفى الدى دعا له المكتب الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية للحديث عن أحدث تطورات وباء فيروس كورونا المستجد، ومستجدات الوضع الإقليمى لجائحة كوفيد-19، وتحديث حول جهود تطوير اللقاح وتوزيعه بالإضافة لليوم العالمى للإغاثة والعمل الإنسانى 2020 وكذلك الرد على أسئلة الإعلاميين والصحفيين.
ويشارك بالمؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية ود. نادية طلب، المستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التى يمكن توقيها باللقاحات والدكتورة هدى لنجر، المستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن "مناعة القطيع" ليست الحل الذى يعتمد عليه لإنقاذ العالم من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".
وقال المدير الإقليمى لمنطقة غرب المحيط الهادى بمنظمة الصحة العالمية إن انتشار فيروس كورونا يقوده بشكل متزايد أشخاص أعمارهم بين العشرينات والثلاثينيات والأربعينيات ولا يدرك كثيرون أنهم أصيبوا بالعدوى.
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